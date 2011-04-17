На Львівській митниці затримано контрабанду

Львів. 17 квітня. УНІАН. 16 квітня громадянин України, який прямував вантажним автомобілем з причепом, подав до митного контролю товаросупровідні документи, згідно із якими з Польщі на адресу одного з підприємств Києва перевозив вантаж «автозапчастини в асортименті» до легкових автомобілів китайського виробництва вартістю 44 тис. дол. США.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської митниці, під час митного огляду вантажу було встановлено невідповідність асортименту переміщуваного товару зазначеним у документах. Зокрема у вантажівці митники виявили запчастини до автомобілів відомих європейських фірм. Крім того, встановлено, що вага товару перевищує заявлену у понад дві тонни.

Незадекларований товар, вартість якого, за попередніми даними, перевищує заявлену в кілька разів і може становити кілька мільйонів гривень, а також автомобіль затримано. Справжню вартість буде встановлено додатково.