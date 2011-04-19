У Львові проведуть конференцію з нагоди візиту Папи Івана Павла II

Львів. 19 квітня УНІАН. 20-21 травня в Українському католицькому університеті (м. Львів) відбудеться Всеукраїнська студентська конференція «10-ліття пастирського візиту Папи Івана-Павла II в Україну: діалог культур та перспективи релігійного порозуміння». Про це УНІАН повідомили у прес-службі УКУ.

Конференцію організовує Гуманітарний факультет Українського католицького університету.

«Ми прагнемо заохотити студентів гуманітарних напрямів вищих навчальних закладів до наукової роботи та залучити їх до загальноукраїнської дискусії про роль релігії й християнської традиції зокрема, у сучасному суспільному житті, – зазначив декан Гуманітарного факультету УКУ, історик Ігор Скочиляс. – Дослідження духовної спадщини Івана Павла II дозволить молодим науковцям у сучасних категоріях пропагувати засади релігійного консенсусу, толерації й взаємоповаги в українському поліконфесійному суспільстві, а також в експертному середовищі».

Також у межах конференції будуть діяти такі секції: «Християнські конфесії в сучасній Україні: перспективи релігійного порозуміння», «Духовна, інтелектуальна та суспільна спадщина візиту Папи Івана Павла II в Україну», «Роль вітчизняних і зарубіжних мас-медіа у висвітленні папського візиту 2001 р».

За підсумками конференції визначать кращі наукові роботи студентів опублікують у збірнику студентських наукових праць Українського католицького університету «Acta studiosa».