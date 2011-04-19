На Львівщині чоловік із ревнощів зарізав співмешканку

Львів. 19 квітня. УНІАН. У Львівській області із ревнощів раніше судимий чоловік завдав ножове поранення своїй співмешканці. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначають правоохоронці, в місті Городок у власній квартирі на ґрунті ревнощів 32-річний чоловік завдав удар ножем в ділянку грудної клітки своїй 27-річній співмешканці.

Потерпіла від отриманої травми померла на місці події.

Обставини інциденту з’ясовуються.