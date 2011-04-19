За місяць чисельність населення України скоротилася на 15 тисяч

Київ. 19 квітня. УНІАН. У лютому чисельність населення України скоротилася на 0,03%, або на 14,9 тисячм осіб порівняно з січнем і на 1 березня 2011 року складе 45 млн 745,2 тисячі чоловік.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Чисельність міського населення на 1 березня склала 31 млн 424,9 тисячі чоловік, що на 0,02%, або на 7,7 тисячі осіб менше в порівнянні з 1 лютого. Число сільського - 14 мільйонів 320,3 тисячі чоловік, що на 0,05%, або на 7,2 тисячі осіб менше в порівнянні з попереднім місяцем.

Нагадаємо, в січні чисельність населення України скоротилася на 0,04%, або на 18,4 тисяч чоловік у порівнянні з груднем і на 1 лютого склала 45 млн 760,1 тисячі чоловік.