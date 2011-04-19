7-річний син підпалив батькове авто

Львів. 19 квітня. УНІАН. У Львівській області 7-річний хлопчик граючись, підпалив автомобіль «ВАЗ-2101», який належить його батьку. Інцидент стався 18 квітня о 11.30 в c. Шкло Яворівського району.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Вогнем знищено салон автомобіля та пошкоджено лакофарбове покриття. Завдано збитків на 26 тис. грн.

За повідомленням МНС, причина пожежі – дитячі пустощі з вогнем сина власника ВАЗу.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня у Львові згорів легковий автомобіль «Ауді-100».