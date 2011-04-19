На Львівщині відбудеться Всеукраїнський козацький фестиваль

Львівська область. 19 квітня. УНІАН. 30-31 липня у м.Городок відбудеться І-ий Всеукраїнський козацький фестиваль «Богданові звитяги».

Про це повідомили УНІАН у Городоцькій РДА.

У програмі фестивалю виступи відомих українських артистів та гуртів, зокрема, Заслуженого артиста України Андрія Заліско; гуртів «Мандри», «Ватра», «Лесик Бенд», «Гайдамаки», «Кожному своє».

Також під час фестивальних днів пройдуть марш-паради козацьких організацій, майстер–класи бойового козацького мистецтва, а також конкурс на найкрасивіше та найкумедніше козацьке прізвище;

Організатори фестивалю: Городоцька райдержадміністрація, Городоцька районна рада, Городоцька міська рада. Генеральні спонсори: Логістична компанія «Захід Ресурс», ТзОВ «Яблуневий дар».