У Львові хочуть мати своїх реставраторів та архітекторів

Львів. 19 квітня. УНІАН. У День пам’яток історії та культури, який відзначають 18 квітня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк звернувся до Міністерства освіти і науки щодо введення у перелік спеціальностей, за якими навчають у НУ «Львівська політехніка» двох спеціальностей – «реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури» і «реставрація творів мистецтва з каменю».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За словами губернатора, на Львівщині, де зосереджена третина національного культурного надбання України, є великий брак таких спеціалістів. «Часто ми запрошуємо їх із закордону. В НУ «Львівська політехніка» є хороша база для навчання за цією спеціальністю», – додав М. Цимбалюк.