Львівська митниця перерахувала в держбюджет 832 млн. грн.

Львів. 19 квітня. УНІАН. Львівська митниця за переший квартал цього року перерахувала до Держбюджету 831,5 млн. грн. митних платежів, що порівняно з аналогічним періодом 2010 року на 275 млн. грн., або на 49,4% більше. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Також є позитивні результати у напрямі боротьби з контрабандою. За повідомленням прес-служби, за вказаний період митницею порушено 7 кримінальних справ про контрабанду, вартість предметів злочину за якими – понад 13,7 млн. грн., що за вартісним показником перебільшує минулорічний у 3,6 раза. Стосовно порушення митних правил, то запроваджено 612 справ, вартість предметів правопорушень у яких становила понад 19,5 млн. грн., що за кількісним показником перевищує результати протидії митним правопорушенням в аналогічному періоді минулого року на 29%.

Окрім того, простежується послідовна робота митниці у напрямі взаємодії з польськими колегами щодо підготовки та впровадження спільного контролю у пунктах пропуску на час проведення Євро-2012.

Стосовно взаємодії Львівської митниці з підприємцями та створення комфортних умов для ведення бізнесу було відзначено позитивну тенденцію до збільшення активності учасниками зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема у першому кварталі 2011 року вони перемістили через митний кордон України в зоні діяльності Львівської митниці товарів на майже 6 млрд. грн., що на 36% більше, ніж впродовж аналогічного періоду минулого року.