Коморовський хоче будинок у Львові для польської громади

Варшава. 20 квітня. УНІАН. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ розраховує на передачу українськими властями будинку для потреб польської громади у Львові.

Про це він сказав польським журналістам під час візиту до Києва, повідомляє офіційний веб-сайт Б.КОМОРОВСЬКОГО.

Згідно з повідомленням, глава Польської держави обговорював це питання з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Він нагадав, що польські власті передали будинок національній громаді українців у Польщі.

”Це не було насправді таким легким, не було це для всіх очевидним, але вдалося щасливо це завершити”, - сказав він.

Президент висловив сподівання, що передача будинку польській громаді сприятиме зміцненню співпраці між поляками та українцями.