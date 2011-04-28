На Львівщині селянин виявив на городі раритетні боєприпаси
22:25, 28 квітня 2011Львів
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Арсенал патронів 1917 року випуску
Львівська область. 28 квітня. УНІАН. У селі Перекалки Кам‘янка-Бузького району Львівщини 34-річний чоловік виявив на присадибній ділянці 245 патронів калібру 7.62 мм 1917 року випуску.
Як повідомили УНІАН у Кам‘янка-Бузькому райвідділі міліції, куди поступила інформація про небезпечну знахідку, чоловік під час проведення земляних робіт викопав арсенал патронів та протитанкову міну часів Другої світової війни.
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