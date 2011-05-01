У Львові отруїлося 14 запорізьких школярів

Жили в готелі

Львів. 1 травня. УНІАН. Учора, 30 квітня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 14 школярів. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МНС України. Учні, Єврейської гімназії ОРТ-Алєф, 1993 – 1995 р.н., групою прибули з м. Запоріжжя та проживали в готелі «Львів». Попередня причина захворювання – отруєння продуктами харчування. Перебіг захворювання госпіталізованих – легкого та середнього ступенів важкості. Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Львівській області.

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