У Львові відзначили Першотравень

Львів. 1 травня. УНІАН. У Львові відбулася акція під гаслом «За права робітників-трудящих!» присвячена Дню міжнародної солідарності трудящих.

Кілька десятків представників від Львівських осередків Антифашистського комітету України, Комуністичної партії, ПСПУ та ветеранських організацій поклали вінки та квіти до Монументу воїнам-визволителям на вулиці Стрийській у Львові.

Після урочистого покладання квітів, виступив голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк, який наголосив на тому, що «свято Першотравня було, є і буде святом для простого народу, бо для новітніх українських буржуїв – свято тепер щодня!».

Після завершення виступів, присутні, які сьогодні зібралися без прапорів, партійної символіки і транспарантів, вирушили «святкувати маївку».

