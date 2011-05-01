На Львівщині під час ДТП травмовано 7 пасажирів автобуса

Львів. 1 травня. УНІАН. У Львівській області під час дорожньо-транспортної пригоди, в яку потрапив пасажирський автобус, травмувалося семеро осіб, серед яких 14-річна школярка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 30 квітня на міжнародній автомобільній дорозі державного значення Львів - Рава-Руська водій автобуса "БАЗ А-079.23", який слідував за маршрутом "Ковель-Трускавець", 46-річний житель міста Ковель Волинської області, через технічні причини не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини дороги у кювет, де автобус скоїв зіткнення з деревом.



Унаслідок цієї автопригоди транспортний засіб зазнав значних технічних пошкоджень, а семеро пасажирів автобуса отримали травми різного ступеню важкості та були госпіталізовані у лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова та Жовківську центральну районну лікарню.



Серед потерпілих під час ДТП - 14-річна учениця СЗШ №12 міста Львова, 30-річна жителька міста Нововолинськ Волинської області, 21-річний львів‘янин, троє пенсіонерів з міста Нововолинська Волинської області та 53-річна жителька села Боянець Жовківського району Львівської області.

На момент ДТП у салоні автобуса знаходилося 16 пасажирів.

За фактом ДТП проводиться розслідування.



