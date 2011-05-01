У Дрогобичі працюватиме літня школа для дітей з Хорватії

Львівська область. 1 травня. УНІАН. 28 квітня міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський провів зустріч з головою української громади у Хорватії Іваном Семенюком та керівником літніх дитячих шкіл Михайлом Семенюком. На зустрічі обговорили питання приїду дітей української громади з Хорватії на літній відпочинок до Дрогобича. Про це повідомили УНІАН у Дрогобицькій міській раді.

За словами Михайла Семенюка, літні школи минулих років вже працювали в Бучачі, Ужгороді. У них діти мали можливість навчатися української мови, пізнавати історію, культуру та традиції України, щоб максимально зблизитися з рідною землею своїх батьків.

Як зазначив Михайло Семенюк, у Хорватії проживає приблизно 1700 українців, які об’єднані у культурно мистецькі товариства. Діяльність української громади, яка активізувалася 4 роки тому, передусім спрямована на недопущення асиміляції українців, які проживають у Хорватії. Однією із форм пропаганди української культури серед молодого покоління є організація в Україні літніх шкіл для дітей з українських родин.

Олексій Радзієвський запевнив, що прийом школярів буде організований на високому рівні, з ними працюватимуть найкращі вчителі Дрогобича. Також для навчання дітям будуть передані комплекти українських підручників. Наразі вивчається питання щодо розташування групи школярів із Хорватії.

Нагадаємо, 10 березня представники Дрогобича, депутати міської ради, журналісти взяли участь в урочистому відкритті пам’ятника Іванові Франку у хорватському місті Ліпік. Дрогобичани увійшли до складу офіційної делегації від України, яку очолив Володимир Литвин. На урочистостях виступав міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський, який передав громаді Ліпіка землю з Франкового краю. Місто Ліпік є містом-побратимом Дрогобича. Саме на курортах цього міста у 1908 році лікувався Іван Франко.

«Там живе багато українців, які не втратили своєї мови, національної культури. У дусі українства виховують своїх дітей. У них є жагуче бажання дружити з Україною», – зазначив Олексій Радзієвський.

Зі слів міського голови, до нього звернулися представники української діаспори з проханням передати підручники для навчання дітей у школах. А також вони висловили побажання, щоб група хорватських школярів українського походження влітку змогла приїхати до Дрогобича і мала можливість побути в українському середовищі. Йшлося про започаткування традиції обміну групами школярів.