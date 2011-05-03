Львів. 3 травня. УНІАН. 2 травня, близько 23.00, на 58-му році життя, після тривалої хвороби помер Степан Лукашик, начальник головного управління з питань ЄВРО-2012, містобудування та будівництва Львівської ОДА.

Про це повідомили УНІАН у Львівській ОДА.

Михайло Цимбалюк та керівництво Львівської облдержадміністрації висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким Степана Лукашика.

Степан Лукашик впродовж своєї професійної діяльності займав керівні посади в сфері державного управління. Тривалий час він очолював Яворівську районну державну адміністрацію, був головою Яворівської районної ради, заступником голови Львівської облдержадміністрації.

3 травня, о 20.00, розпочнеться панахида в с. Бірки Яворівського району. Прощання - 4 травня з 10.00 до 12.00 у Соборі Святого Юра.

Довідка УНІАН. Степан Іванович Лукашик народився 5 листопада 1953 року в с. Невір, Любешівський району Волинської області. Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, архітектурний факультет (1974–1979 рр.). Автор кандидатської дисертації на тему: «Розвиток та використання природно-ресурсного потенціалу прикордонного району в умовах створення спеціальної економічної зони»

Автор багатьох наукових праць. Нагороджений Орденом «За заслуги» III ступеня, Медаллю „За сумлінну службу в Прикордонних військах України”.

З червня 2006 року, займав посаду начальника головного управління містобудування, архітектури та просторового розвитку Львівської облдержадміністрації (з 01.09.2010 р. – перейменовано на головне управління з питань Євро – 2012, містобудування та будівництва Львівської облдержадміністрації).