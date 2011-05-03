У Львові з вікна квартири випала пенсіонерка

Львів. 3 травня. УНІАН. У Львові, з вікна квартири восьмого поверху житлової багатоповерхівки на вулиці Миколайчука, випала 66-річна жінка.

Як повідомили УНІАН у Шевченківському райвідділі міліції Львова, пенсіонерка від отриманих травм загинула на місці події. Квартира, де трапився нещасний випадок, належить її доньці, а сама пенсіонерка проживала на вулиці Дж. Ленона у Львові.

