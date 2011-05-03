У Львові з вікна квартири випала пенсіонерка
17:17, 03 травня 2011Львів
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З восьмого поверху будинку
Львів. 3 травня. УНІАН. У Львові, з вікна квартири восьмого поверху житлової багатоповерхівки на вулиці Миколайчука, випала 66-річна жінка.
Як повідомили УНІАН у Шевченківському райвідділі міліції Львова, пенсіонерка від отриманих травм загинула на місці події. Квартира, де трапився нещасний випадок, належить її доньці, а сама пенсіонерка проживала на вулиці Дж. Ленона у Львові.
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