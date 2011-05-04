Ветеранам ВВВ до Дня перемоги виплатили 28,2 млн грн

Львів. 4 травня. УНІАН. У Львівській області 137 629 учасників Великої Вітчизняної війни отримали разову допомогу на 28 млн 200 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На виконання розпорядження КМУ від 30 березня 2011 року «Про заходи з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» Головне управління праці та соціального захисту Львівської ОДА видало разову допомогу 137 629 учасникам Великої Вітчизняної війни на 28 млн 200 тис. грн.

Соціальні працівники територіальних центрів (центри, які займаються соціальним обслуговуванням одиноких та престарілих громадян) провели обстеження матеріально-побутових умов проживання 20312 інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни (одиноких непрацездатних громадян) з метою надання їм в подальшому соціально-побутової допомоги вдома (виконання ремонтних робіт житлових приміщень, придбання палива, одягу, взуття, прання білизни, тощо).

Проаналізовано умови проживання та обслуговування інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни у геріатричних пансіонатах та стаціонарних відділеннях територіальних центрів.

9 травня в стаціонарних відділеннях територіальних центрів буде організовано святкові обіди для 212 осіб, в геріатричних пансіонатах для 572 осіб. Для всіх учасників війни, які проживають у закладах соціальної сфери (98 осіб) та є на обслуговуванні в територіальних центрах – 7312 осіб приготовані подарункові набори на 300 тис.грн.

Серед ветеранів війни проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо їх пенсійного і соціального захисту.