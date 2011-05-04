Борг за компослуги зменшився на 24,4 млн. грн.

Львів. 4 травня. УНІАН. Заборгованість мешканців Львівської області за житлово-комунальних послуг у березні 2011 року зменшилася на 24,4 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні статистики, на початок квітня заборгованість населення області за житлово-комунальні послуги становила 468,3 млн.грн., м.Львова – 287,1 млн.грн. і зменшилась порівняно з початком березня 2011 року відповідно на 24,4 млн.грн. та 8 млн.грн. (на 5% та 2,7%).

Зменшення заборгованості відбулося в усіх районах області і містах обласного значення (крім Моршина і Нового Роздолу).

У березні 2011 року населення регіону сплатило за комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 194,3 млн.грн. (114% нарахованих за цей період сум). Найвищий рівень сплати спостерігався у Старосамбірському, Миколаївському районах та у місті Стрию (170,3%–148,9%), найнижчим – у Моршині та Новому Роздолі (89,9%, 93,1%). У Львові сплачено 109,6% нарахованих сум.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у березні 2011 року порівняно з березнем 2010 року збільшились на 18,4% і з урахуванням електроенергії становили 445,2 грн.

У загальній сумі найбільшу частину становить заборгованість населення за централізоване опалення і гаряче водопостачання (186,9 млн.грн., або 39,9%) та централізоване водопостачання і водовідведення (112,7 млн.грн., або 24,1%). Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,5 місяця.

Сім’ї, які не платили більше трьох місяців за централізоване опалення, гаряче водопостачання становили 26,7% усіх квартиронаймачів області, за централізоване водопостачання, водовідведення – 22,7%, плату за утримання будинків та прибудинкових територій – 19,3%, за газопостачання – 3,7%.