На Львівщині є 280 об’єктів незавершеного будівництва

Львів. 4 травня. УНІАН. У Львівській області завершується інвентаризація об’єктів незавершеного будівництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Президент України Віктор Янукович, під час візиту до Львівської області 11 квітня, дав доручення провести інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва. Це питання розглядалося під час наради у віце-прем’єр-міністра України Віктора Тихонова минулого тижня. Ми повинні зрозуміти, які об’єкти доцільно добудовувати, які ні», – зазначив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час наради з головами РДА.

«Усі голови РДА повинні уточнити цей перелік об’єктів. Можливо, коли об’єкт, школу, почали будувати у ньому була необхідність, а зараз ні. Профільний заступник голови ОДА кожен пункт у переліку об’єктів відстоюватиме в КМУ, адже це фінансування», – наголосив голова ЛОДА.

За попередніми підрахунками у Львівській області є 280 об’єктів незавершеного будівництва.

Також на Львівщині протягом 10 днів буде завершено інвентаризацію об’єктів культурної спадщини.

Голова Львівської ОДА також дав доручення керівникам РДА з’ясувати ситуацію з військовими об’єктами, які є на їх території: «Йдеться про кечівські будинки. Ми не можемо відмежовуватися від вирішення цього питання».