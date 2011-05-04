Янукович привітав ветеранів із перемогою у ВВВ

Львів. 4 травня. УНІАН. Сьогодні під час відвідання Українського державного медико-соціального центру у селі Циблі на Київщині Глава держави поспілкувався із ветеранами та запевнив їх, що увага держави до них залишатиметься пильною.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Я бажаю вам, насамперед, здоров’я, доброго настрою та надії, що життя покращуватиметься», – сказав Глава держави, звертаючись до ветеранів.

“Ми знаємо, якою ціною ви досягли миру, і ми щороку маємо віддячувати вам за це. Ми це робитимемо настільки, наскільки у нас вистачить сил”, – підкреслив Президент.

“Головне, що ви повинні знати: я завжди казатиму вам правду, якою б гіркою вона не була... Низький вам уклін. Живіть, радійте від того, як живуть ваші діти та онуки, а ми вас не підведемо”, – запевнив ветеранів Віктор Янукович.

Президент подарував лікувальному центрові сучасне медичне обладнання та два автобуси.