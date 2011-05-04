У багатодітних родинах виховується понад 61 тис. дітей

Львів. 4 травня. УНІАН. У Львівській області налічується 18 736 багатодітних родин, де виховується 61 тис. 310 дітей. У цих родинах виховується троє і більше дітей. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Також в області є 14 562 родини, де виховується троє дітей, 2 886 родин, де виховується четверо дітей, 833 - п’ятеро, 271 – шестеро, 118 – семеро, 42 – восьмеро, 12 – дев’ятеро, 12 – десятеро і більше дітей.

4364 багатодітні родини отримують в органах соціального захисту населення державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї. В базу даних Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, внесено інформацію про більш ніж 17 тис. багатодітних сімей, які скористались своїм правом на 50% пільгу з оплати за житлово-комунальні послуги.

На 1 травня 2011 року сформовано та подано заявку на виплату одноразової винагороди 193 багатодітним матерям, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». При надходженні коштів з Державного бюджету 190 матерів одержать виплату у розмірі 9410 грн.