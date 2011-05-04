Шкляр у Львові дасть автограф-сесію

Автор роману «Чорний ворон»

Львів. 4 травня. УНІАН. Завтра, 5 травня, у Львові український письменник, перший лауреат Народної Шевченківської премії Василь Шкляр проведе автограф-сесію. Про це повідомив голова Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини Михайло Ватуляк. Захід розпочнеться о 10.00 у книгарні імені Богдана - Ігоря Антонича на вул. Степана Бандери, 33. Як зазначив Михайло Ватуляк, окрім автограф-сесії, автор роману «Чорний ворон», В.Шкляр візьме участь у зборах Львівської обласної організації Спілки письменників України.

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