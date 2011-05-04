День Перемоги відзначимо на належному рівні, - Цимбалюк

Михайло Цимбалюк

Львів. 4 травня. УНІАН. У Львівській області потрібно гідно вшанувати пам'ять загиблих у Другій Світовій війні і тих, хто залишився в живих. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк 4 травня під час засідання організаційного комітету з підготовки та проведення урочистих заходів з відзначення 66-ї річниці Перемоги у Другій Світовій війні за участі представників секретаріату Львівського обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів, Львівської обласної організації інвалідів війни та Збройних Сил Союзу Організацій інвалідів України, Львівської обласної організації ветеранів України.

М.Цимбалюк також закликав не піддаватися на можливі провокації, які можуть відбуватися в цей день, та діяти в межах чинного законодавства, а правоохоронні органи зможуть дати відповідну оцінку тим, хто хоче внести неспокій під час відзначення 66-ї річниці Перемоги у Другій Світовій війні.

Заплановано, що напередодні 6 травня в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбудеться урочиста Академія за участі керівництва області та міста, представників ветеранських організацій, відзначення нагородами, перегляд відеофільму, присвяченого Дню Перемоги, святковий концерт та обід. Запрошено на урочистості понад 400 ветеранів.

М. Цимбалюк також звернеться до всіх конфесій з проханням провести панахиди за загиблими у всіх храмах області.

Крім того, 9 травня на Пагорбі Слави відбудеться покладання квітів від обласної та міської влади, ветеранських організацій, громадськості.

Також о 21.00 буде святковий салют.