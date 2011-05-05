На автодорозі Київ-Чоп горіла вантажівка
13:15, 05 травня 2011Львів
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Через цигарку
Львів. 5 травня. УНІАН. У Львівській області біля c. Розвадів Миколаївського району, на автодорозі Київ – Чоп, загорілася вантажівка «ЗІЛ-133».
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МНС України у Львівській області, вогнем знищено продуктові і промислові товари вагою 6 тонн, пошкоджено кабіну водія і кузов автомобіля.
Завдано збитків на 70 000 грн.
За повідомленням МНС, ймовірна причина пожежі – необережність при курінні невідомої особи.
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