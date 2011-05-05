Янукович привітав Главу УГКЦ з днем народження

Львів. 5 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович привітав Верховного архієпископа Києво-Галицького Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука з нагоди дня народження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Глави держави.

«Сердечно вітаю Вас із днем народження. Нехай Всемилостивий Господь дарує Вам духовні і тілесні сили в архіпастирському служінні для слави Божої та добра вірних Української греко-католицької церкви на многія і благія літа», - йдеться у привітанні Віктора Януковича.

Нагадаємо, Главі УГКЦ Святославу Шевчуку сьогодні - 41 рік.