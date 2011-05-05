Львівщина відзначатиме День перемоги під державним прапором

Львів. 5 травня. УНІАН. 9 травня – День перемоги - на Львівщині відзначатимемо під державними синьо-жовтими прапорами. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Жодних маршів та провокацій, які мають на меті підірвати стабільність чи внести неспокій у Львові та області ми не допустимо», - додав голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«4 травня відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та проведення урочистих заходів з відзначення 66-ї річниці Перемоги у Другій Світовій війні. На зустрічі були присутні ветерани як радянської армії, так і УПА, де ми домовилися, що 9 травня пройде під українськими державними прапорами», - додав М.Цимбалюк.

Крім того, напередодні до голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка звернулися керівники Львівського обласного та міського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів (ВОВ), яке налічує понад 80 00 членів, Б.Винниченко та Я.Гера з пропозицією відзначити 9 травня – День Перемоги – під державними прапорами. Відповідну ухвалу було прийнято на розширеному секретаріаті Львівського обласного та міського відділення ВОВ.

Водночас Михайло Цимбалюк просить усі політичні сили області не нагнітати ситуацію навколо свята 9 травня та не піддаватися жодним спекулятивним заявам, які покликані до провокацій.