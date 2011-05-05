Цимбалюк привітав архієпископа УГКЦ з уродинами

17:00, 05 травня 2011
Львів
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Главі УГКЦ – 41 рік

Львів. 5 травня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав Верховного архієпископа Києво-Галицького, Главу Української Греко-Католицької церкви Святослава Шевчука з 41-річчям.

«У день Ваших уродин прийміть найщиріші вітання і запевнення у глибокій повазі.
Ваше життя нерозривно пов’язане із самовідданим служінням Богу, Церкві й народові, з плеканням глибокої духовності та моралі. Впевнений, що Ваша невтомна праця й надалі сприятиме утвердженню миру та добробуту в суспільстві.

Бажаю Вам міцного здоров’я на многії літа, мудрості, терпіння та Господньої допомоги у втіленні Ваших задумів», - йдеться у привітанні голови Львівської ОДА.

Нагадаємо, сьогодні Главі УГКЦ Святославу Шевчуку виповнився 41 рік.

Як повідомляв УНІАН,  Главу УГКЦ уже привітав Президент України Віктор Янукович.

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