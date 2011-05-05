У Львів до Дня матері буде урочиста академія

Львів. 5 травня. УНІАН. З нагоди свята Дня Матері у Національному академічному українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької відбудеться урочиста академія «І слово і пісня, матусю, тобі...».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У святковій академії візьмуть участь голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Михайлович Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, міський голова Львова Андрій Садовий, голова Львівської організації Союзу Українок Ольга Пастушенко. На сцені театру виступатимуть дитячі мистецькі колективи, актори театру ім. М.Заньковецької.

Також у святкуванні візьмуть участь 9 переможців конкурсу «І слово і пісня, матусю, тобі…».

Організатором заходу виступила Львівська ОДА, співорганізатором - Львівський відділ Союзу Українок.

Урочиста академія відбудеться 7 травня о 15.00.