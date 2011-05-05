Львівська митниця перерахувала до держбюджету 1,1 млрд. грн.

Львів. 5 травня. УНІАН. З початку року Львівська митниця перерахувала до держбюджету податків та зборів на 1 млрд 130 млн грн, що на 277 млн, або на 32,5% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Зовнішньоекономічну діяльність за вказаний період в регіоні провадило 1615 суб’єктів господарювання. Вони перемістили через митний кордон товарів на майже 8,25 млрд грн. З цієї кількості імпортовано товарів на понад 5,6 млрд грн, експортовано – на понад 2,6 млрд грн. Порівняно з січнем-квітнем 2010 року цей обсяг збільшився майже на 35%, причому імпорт – на 35,4%, а експорт – на 33,9%.

За повідомленням прес-служби, імпортували товари у зону діяльності митниці переважно з Польщі, Німеччини, Угорщини, Чехії та Великобританії.