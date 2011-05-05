Митники виявили контрабанди на 13,7 млн. грн.

Львів. 5 травня. УНІАН. Львівська митниця з початку року порушила 7 кримінальних справ, вартість предметів за якими становить понад 13 млн 730 тис. грн., що на 3 млн. грн. більше ніж за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської митниці.

Також митниками було зафіксовано 802 справи про порушення митних правил, загальна вартість предметів правопорушень за якими – 23 млн 743 тис. грн.

Кількість справ про порушення митних правил, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, зросла на 20%.