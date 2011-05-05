Податківці скерували до суду 59 справ

Львів. 5 травня. УНІАН. З початку року працівники податкової міліції Львівської області викрили 100 злочинів, 59 кримінальних справ скерували до суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПА у Львівській області.

За кримінальними справами з ухилення від сплати податків збитки, нанесені державі, становлять близько 50 млн. грн.

Податківці виявили 102 факти необґрунтованої заяви на відшкодування ПДВ, які могли завдати шкоди бюджету на 37,7 млн. грн.

До державного бюджету мобілізовано близько 27,2 млн. грн, вилучено з незаконного обігу товарів на близько 9,3 млн. грн.