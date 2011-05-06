Янукович дав ордени двом ветеранам Львівщини

Львів. 6 травня. УНІАН. Учора, 5 травня, Указом Президента України Віктора Януковича з нагоди Дня Перемоги відзначено державними нагородами України двох членів Львівського обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів, учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАн повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

За мужність і самовідданість, виявлені в боротьбі з фашистськими загарбниками у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, вагомий особистий внесок у справу соціального захисту ветеранів, багаторічну громадську діяльність нагороджено орденом «За мужність» II ступеня Федора Гренду – учасника бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, члена наглядової ради Львівського обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів та орденом Богдана Хмельницького III ступеня Федора Вакуленка – учасника бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, члена Львівського обласного відділення Всеукраїнського об'єднання ветеранів.