На прийом до Цимбалюка прийшло 34 особи

Львів. 6 травня. УНІАН. Сьогодні, 6 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів особистий прийом громадян. Загалом на прийом до М. Цимбалюка прийшло 34 особи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як повідомили у прес-службі, питання, з якими звертались люди, переважно стосувались житла, працевлаштування, надання матеріальної допомоги.

До голови Львівської ОДА звернулась голова Золочівської районної асоціації інвалідів, інвалід І-ої групи, Марія Семенчук з питанням щодо самовільного захоплення напівпідвального приміщення по вул. Шашевича, 8, яке належить асоціації. У це приміщення заселили багатодітну сім’ю, але приміщення є нежитловим і не придатне до проживання. Михайло Цимбалюк доручив голові Золочівської РДА спільно з міською радою першочергово вирішити питання щодо надання житла для цієї багатодітної сім’ї, а приміщення – повернути асоціації інвалідів.

Також на прийом прийшли четверо власників земельних ділянок в с. Солонка Пустомитівського району. Земельні ділянки, які їм належать, планується вилучити під потреби нового стадіону, що будується до Євро-2012. Мешканці с.Солонка клопотали про заміну цих земельних ділянок на рівноцінні у Пустомитівському районі. М.Цимбалюк дав доручення голові Пустомитівської РДА вирішити цю проблему до 14 травня.

Крім того, до М.Цимбалюка звернулась мати 8 дітей Надія Гедз з проханням переглянути розмір оплати за комунальні послуги та допомогти відремонтувати сходи та підлогу в квартирі.

Голова Львівської ОДА пообіцяв посприяти у вирішенні цих проблем.