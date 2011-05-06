Цимбалюк привітав ветеранів з Днем Перемоги

Львів. 6 травня. УНІАН. Сьогодні, 6 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь в урочистій академії з нагоди Дня Перемоги, який відбувся у Львівській академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

"Українська земля постраждала в цій непростій війні і заплатила ціну більше 10 млн наших людей. Низько схиляємо голови перед пам'яттю тих, хто загинув на фронтах, в тилу та були вивезені на тодішню німецьку територію. Ми пам'ятаємо подвиг тих, хто ціною свого життя, здоров'я завойовували мирне небо. Бажаю вам міцного здоров'я, хай ще довго ваша присутність тішить нас, хай гордяться вами ваші діти, онуки, правнуки, хай буде так, як ви мріяли", - зазначив у своєму виступі Михайло Цимбалюк.

Крім того, голова Львівської ОДА відзначив ветеранів державними нагородами, Почесними грамотами облдержадміністрації та цінними подарунками.



М. Цимбалюк також привітав ветеранів під час святкового обіду.