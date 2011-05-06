У фестивалі народної хореографії перемогли львів’яни

Львів. 6 травня. УНІАН. У Києві з 27 до 29 квітня проходив заключний ІІІ тур і гала-концерт Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. Павла Вірського. Цей фестиваль-конкурс є наймасштабнішим і найвагомішим заходом у галузі народної хореографії в Україні. Про це УНІАН повідомили у Львівській ОДА.

За сприяння ЛОДА від Львівської області у конкурсі взяли участь 6 танцювальних колективів народної хореографії.

Перше місце розділили між собою два львівські колективи: заслужений самодіяльний ансамбль танцю України «Юність» Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді та народний ансамбль танцю «Горицвіт» Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького.

Також були відзначені дипломами учасників заключного фестивалю-конкурсу народний ансамбль танцю «Мрія» міського Палацу культури ім. Гната Хоткевича, дівочий вокально-хореографічний ансамбль «Панночка» Храму Різдва Пресвятої Богородиці, народний ансамбль танцю «Карпати» Львівського державного палацу естетичного виховання учнівської молоді.