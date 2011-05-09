Про гідне життя ветеранів ми повинні думати щодня, - Цимбалюк

15:43, 09 травня 2011
Львів
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Святкування Дня перемоги

Львів. 9 травня. УНІАН. 9 травня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк особисто привітав ветеранів у Львівському клінічному госпіталі Держприкордонслужби України та у Львівському обласному госпіталі інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи.

Разом з керівником області відвідати своїх товаришів прибули ветерани як радянської армії, так і УПА, представники ветеранських організацій Львівщини, зокрема Львівського обласного та міського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів.

«Зараз тут є присутні ветерани, які воювали на фронтах Великої Вітчизняної війни в різних арміях. Незважаючи на це, вони захищали свою Вітчизну, народ, свої родини. Таких людей потрібно вшановувати не лише 9 травня, а щоденно думати, як забезпечити гідне й благополучне життя кожного ветерана», - зазначив М.Цимбалюк.


В свою чергу Мирослав Миркун від Львівського крайового братства ОУН-УПА висловив подяку М. Цимбалюку за щирі привітання і за те, що не забуває про ветеранів . Крім того, ветерани попросили голову ОДА посприяти зробити ремонт дороги до Львівського обласного госпіталю інвалідів війни та репресованих імені Юрія Липи. М.Цимбалюк пообіцяв, що в місячний термін буде проведено ямковий ремонт до цього медичного закладу.

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк спільно з міським головою Андрієм Садовим, керівництвом Західного оперативного командування та ветеранами поклали квіти до пам’ятника Невідомому солдату на львівському меморіальному комплексі «Пагорб слави».

На Марсовому полі відбувся міжконфесійний молебень, а в храмах області відслужили панахиди за померлими у війні.

Напередодні Головне управління праці та соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації виплатило 137629 учасникам Великої Вітчизняної війни разову допомогу на суму 28 млн. 200 тис. грн.

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