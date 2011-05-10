Львівщині треба 2,3 млрд. грн. на об’єкти незавершеного будівництва

Львів. 10 травня. УНІАН. Львівській області на об’єкти незавершеного будівництва необхідно спрямувати понад 2 280 млн грн. Про це йшлося під час селекторної наради у Львівській ОДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі адміністрації, за підсумками інвентаризації об’єктів незавершеного будівництва встановлено, що на Львівщині є 437 об’єктів незавершеного будівництва.

«Віктор Янукович під час візиту до Львівської області 11 квітня дав доручення провести інвентаризацію об’єктів незавершеного будівництва. Інвентаризацію необхідно завершити до 15 травня», – зазначив М. Цимбалюк.

За підсумками інвентаризації встановлено - на Львівщині налічується 437 об’єктів незавершеного будівництва, на завершення яких необхідно спрямувати понад 2280 млн грн. Зокрема: - 256 (58,6%) об’єктів незавершеного будівництва об’єктів соціально-культурної та житлово-комунальної сфери, на завершення яких необхідно спрямувати 1190 млн. грн. та 181 (41,4%) об’єкт житлового будівництва (багатоквартирні будинки) залишковою вартістю 1 090 млн. грн.