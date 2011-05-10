У прокуратурі Львівщини обіцяють відреагувати на порушення 9 травня

Львів. 10 травня. УНІАН. Прокуратура Львівської області відреагує на всі порушення законів, допущені 9 травня у Львові.

Як заявила у коментарі УНІАН прес-секретар прокуратури Львівської області Мар’яна ГАЙОВСЬКА, «прокуратура на всі порушення відреагує і прийме рішення згідно чинного законодавства».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2011 року міськрада Львова заборонила вивішувати червоні прапори в День Перемоги.

6 травня Львівський окружний адмінсуд заборонив проведення 9 травня в місті будь-яких масових заходів.

Незважаючи на це, 9 травня після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО ”Свобода”, під час зіткнень у Львові було затримано п`ять активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, в лікарню потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострелили ногу, другому, 1988 р.н., міліцейським кийком розбили голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

У свою чергу, Львівська міська організація Партії регіонів заявила, що внаслідок нападу представників ультраправих сил 9 травня у Львові постраждали члени міської організації Партії регіонів, у яких на грудях були пов`язані георгіївські стрічки.