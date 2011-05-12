У Львові пройде українсько-польська конференція з екобезпеки

Львів. 12 травня. УНІАН. Восени у Львові пройде українсько-польська конференція з обговорення питань екологічної безпеки на прикордонних територіях. Про це повідомив голова польсько-української Господарчої палати Яцек Пєхота під час прес-конференції за підсумками робочої зустрічі – «Польсько-українська співпраця в забезпеченні екологічної безпеки на прикордонній з Євросоюзом території та вирішення екологічних проблем Львівської області», яка відбулась у Львові.

Участь у зустрічі взяли державний секретар Міністерства охорони навколишнього середовища Польщі Станіслав Павловський, заступник голови Львівської обласної ради Валерій П’ятак, начальник управління міжнародного співробітництва Львівської ОДА Лев Захарчишин.

Такі конференції проходитимуть щорічно, почергово на території України та Польщі. «Про проведення заходу ми домовились з головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком під час конференції в місті Красічині (Польща) 28-30 березня «Українсько-польський кордон: шанс чи бар’єр соціально-економічного розвитку»», – додав Я. Пєхота.