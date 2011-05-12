Тільки у травні в автобусах Львова травмувалося 4 пасажири

Львів. 12 травня. УНІАН. З початку травня цього року у Львові зафіксовано чотири випадки травмування людей у салоні автобусів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Зокрема, 11 травня у результаті проведених пошукових заходів інспектор розшуку відділу ДАІ Львова встановив та затримав 52-річного водія автобуса «Богдан», який напередодні, 10 травня, не надавши допомоги жінці, яка при падінні у салоні автобуса отримала травми, залишив місце ДТП.

Сама ж подія сталася 10 травня близько 11.40 у Львові на проспекті Чорновола. Унаслідок падіння у салоні вищевказаного транспортного засобу, жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому 8-го ребра. Зараз за даним фактом ДТП триває перевірка.

Крім того, ще один випадок травмування людини у салоні пасажирського автобуса стався учора, 11 травня. Так, у Львові на вул. Тракт Глинянський близько 17.00 сталася ДТП: 15-річна дівчина-пасажир автобуса, яким керував невстановлений водій, під час падіння у салоні транспортного засобу отримала травми, з якими звернулася до медичної установи міста Львова. Лікарі їй діагностували забій м’яких тканин потиличної ділянки голови.

Попри падіння і травмування дівчини-пасажира водій автобуса місце автопригоди залишив. Відтак, свідків цієї автопригоди ДАІ закликає зголошуватися за номерами телефонів: 234 09 32 або 102.

Ще два ДТП сталися 2 та 5 травня. В одному із цих випадків, який стався на проспекті Свободи у Львові, 76-річний пасажир автобуса при падінні зламав стегнову кістку.

Характерно, що у всіх цих випадках водії вищевказаних транспортних засобів, не надаючи допомоги своїм травмованим пасажирам, залишали місця ДТП. Але у результаті проведених інспекторами ДАІ оперативно-розшукових заходів, трьох утікачів було виявлено та затримано.