На Львівщині триває будівництво і реконструкція плодоовочесховищ

Львів. 12 травня. УНІАН. Цього року заплановано будівництво нових та реконструкція існуючих приміщень під сучасні фрукто- та овочесховища місткістю 1000 тонн, а саме: ФГ «Лім» Кам’янка-Бузького району, ФГ «Любомир М.Г.» Жидачівського району, ФГ «Бернадський» Городоцького району, ПП АФ «Дзвони» Перемишлянського району; ФОП Пасічник О.В. Городоцького району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Завершується будівництво овочесховища ФГ «Зоря» Старосамбірського району потужністю 100 тонн, а також фруктосховища ФГ «Ярко» Пустомитівського району - 120 тонн.

У 2010 році було проведено реконструкцію та будівництво фрукто- та овочесховищ за частковим фінансуванням Датського проекту «Надання послуг з управління двома ланцюгами додаткової вартості сільськогосподарської продукції в Україні» у таких господарствах як: ФГ «Галичина» Пустомитівського району овочесховище з кліматконтролем потужністю 40 тонн, ФГ «Ревера» Жидачівського району потужністю 500 тонн; ФОП Пасічник О.В. Городоцького району потужністю 240 тонн, ФГ Прийма М.С. Яворівського району фруктосховище потужністю 300 тонн, ФГ Павлюк М.В. м. Жовква овочесховище потужністю 5 тонн.