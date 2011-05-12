Ми збережемо за Львовом пальму першості українського П'ємонту, – губернатор

Львів. 12 травня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час сесії Львівської обласної ради зазначив, що «ми збережемо за Львовом пальму першості українського П'ємонту».

Звернення, передане УНІАН прес-службою Львівської ОДА, наводимо повнотекстово:

«Я довго думав, де знайти ті слова, які могли б почути не лише ті, хто хоче мене слухати, а насамперед ті, хто більше звик слухати себе і рідко вміє вислухати інших.

Де знайти ті слова, якими можна говорити з львів'янами у такий непростий час. І я знайшов - у Європі. Бо наш край - це традиційно європейський край. І люди наші мислять по-європейськи.

Хочу згадати один історичний факт з української історії. Ви пригадуєте дев'яностий рік. У День Соборності живий людський ланцюг єдності через усю Україну починався саме зі Львова.

Цей ланцюг нікуди не зник. Та єдність живе в серцях наших краян. Чи хтось хотів би той ланцюг розірвати?

Переконаний, львів'яни, галичани хотіли б навпаки, зміцнити ту живу сув'язь. Але як це зробити? Чи бійками, топтанням прапорів, пострілами ми можемо цього досягти? Ні.

Лише нашою мудрістю, вмінням протиставити провокаціям нашу зваженість і толерантність - лише в цей спосіб ми збережемо за Львовом, за Галичиною пальму першості українського П'ємонту.

Це непросто, коли є стільки різних сил, які не хочуть бачити Україну сильною. Тому в цій складній ситуації ми повинні не лише посилати зі Львова сигнали єдності України, а й ми повинні навчитися ті сигнали приймати з інших регіонів.

Я закликаю вас сьогодні до такого мислення. Закликаю до мудрості, до зваженості і до державницьких підходів.

Звичайно, те, що сталося у Львові 9 травня треба докладно з'ясувати. Я заявляю від імені усіх чесних і здоровомислячих людей, що засуджую провокації і провокаторів. І винні - ким би вони не були - мають бути покарані.

Всі офіційні заходи відбулись за планом. Хочу подякувати всім хто взяв у них участь, представникам ветеранських організацій, всім, хто дотримався слова щодо проведення заходів під Державним прапором України. Тим, хто виконав рішення суду та відмовився від проведення будь-яких акцій у цей день і приєднався до офіційних заходів.

Хочу нагадати, що Президент України Віктор Янукович доручив Генеральному прокурору України, МВС, СБУ дати правову оцінку виявленим фактам порушенням прав та свобод людини.

Про результати її роботи буде повідомлено Президента України. Думаю, що перше, що ми тут повинні засвоїти - це потреба порозуміння.

Щоб ми не перегризлися через ідеологію. Бо ціна людського життя, добробуту і здоров'я людей вища від ціни ідеології. Ми з вами повинні подбати, щоб люди у нашому краю жили в спокої, в мирі, в стабільності. Щоб вони мали роботу і перспективу.

Думаю, що це добрий фундамент для порозуміння. Ми всі різні. Європа теж різна. Але феномен європейського мислення полягає в єдності різноманітностей.

То ж давайте забезпечимо право кожному бути собою і одночасно дбати про спільний національний, державний інтерес!

Я ще раз закликаю вас до зваженості і мудрості».