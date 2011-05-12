Мешканці села Почаєвичі подякували владі за захист від підтоплень

Львів. 21 травня. УНІАН. Жителі села Почаєвичі Дрогобицького району надіслали подяку голові Львівської ОДА Михайлові Цимбалюку за те, що вдалося захистити їх, будинки та городи від постійних підтоплень.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, в селі Почаєвичі завершуються роботи з укріплення берега річки та влаштування шлюзів-регуляторів. Для недопущення руйнування будинків, затоплення угідь та покращення умов проходження паводку проведено регулювання русла річки Тисмениця, будівництво дамби та влаштування берегоукріплення. Таким чином село вдасться захистити від постійних підтоплень, під час яких затоплювало хати, господарські будівлі, городи і цвинтар села.

Внаслідок реалізації даного проекту захищено від підтоплення 4 га сільськогосподарських угідь, понад 45 житлових та господарських садиб, в яких проживає 180 осіб, а також покращились умови проходження паводків.

Захист села Почаєвичі від підтоплення паводковими водами р.Тисмениця Дрогобицького району Львівської області проводиться в межах інвестпроекту комплексного протипаводкового захисту на 2009-2011 роки, в рамках «Державної цільової програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністер, Прут та Сірет».

При розробці проектно-кошторисної документації генпроектувальником були враховані всі проблемні ділянки в межах населеного пункту за погодженням із облводгоспом і органами місцевого самоврядування, а також враховуючи звернення жителів села.