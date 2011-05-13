Роботи у львівському аеропорту ведуться за графіком

Львів. 13 травня. УНІАН. Реконструкція Міжнародного аеропорту «Львів» до Євро-2012 ведеться за графіком, проблем з фінансуванням немає. Про це йшлося під час наради на будівництві нового аеровокзалу аеропорту за участі голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Передбачено, що новий автовокзал матиме площу 4 тис. кв. м. з пропускною здатністю 300 пасажирів на годину.

Після наради М. Цимбалюк ознайомився з ходом будівництва нової злітно-посадкової смуги. Наразі до робіт залучено близько 250 механізмів, деякі роботи ведуться в нічну зміну. Будівництво злітно-посадкової смуги планується завершити у встановлені терміни.