Львівщина нарощує інвестиційний потенціал, - губернатор

Львів. 13 травня. УНІАН. Львівська область динамічно нарощує свій інвестиційний потенціал. Про це на засіданні Ради з питань залучення інвестицій заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

«Стратегічний план розвитку області визначає її майбутнє, як важливого Європейського центру міжнародного політичного та економічного співробітництва. На сьогодні Львівщина зосереджує в собі фінансово-промислову, інтелектуальну та туристично-рекреаційну діяльність, що забезпечує сучасний якісний сервіс та інноваційний менеджмент на основі розвитку підприємництва та залучення інвестицій. Вигідне транзитне розташування регіону у безпосередньому сусідстві з ЄС, робить область привабливою для залучення іноземних інвестицій. Щороку зростає кількість великих транснаціональних компаній, які розпочинають тут нові успішні проекти», - підкреслив Михайло Цимбалюк.

За його словами, Львівська область завжди відкрита для взаємовигідної співпраці з інвесторами, що сприяє взаємному активному розвитку. Влада активно підтримує підприємницькі ініціативи, співпрацює з бізнесом на партнерських засадах та намагається робити все можливе, щоб інвестор почувався впевнено, комфортно та затишно.

Крім того, голова Львівської ОДА принагідно запросив учасників засідання взяти участь у черговому ХІ Міжнародному економічному форумі, який став серйозним інструментом формування позитивного іміджу області та країни в цілому на міжнародних інвестиційних ринках, сприяє позитивній динаміці надходжень іноземних інвестицій. «Проведення форуму дозволяє ефективніше залучати в економіку області прогресивні технології, сприяти випуску конкурентоспроможної продукції, а також розвивати територіальну інфраструктуру», - додав М.Цимбалюк.

Львівська ОДА нагадує, що на 1 квітня 2011 року в економіку області залучено 1301,3 млн. доларів США. У цілому за І квартал 2011 року відбувся приріст сукупного обсягу іноземного капіталу на 52,7 млн. дол. США (або на 4,2%). Протягом І кварталу цього року найбільш активну інвестиційну діяльність здійснювали підприємства у Львові, Дрогобичі, Трускавці, Самборі, Стрию.

Лідером серед іноземних інвесторів, які вливають кошти у підприємства Львівщини, є Польща, яка інвестувала 349,5 млн. дол. США або 26.9% від загального обсягу інвестицій. Активними інвесторами є також Австрія, Кіпр, Велика Британія, Німеччина, Данія, США, Швейцарія.