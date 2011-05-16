Торік музеї Львівщини відвідало 1,6 млн. осіб

10:42, 16 травня 2011
Львів
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В області діяло 24  музеї

Львів. 16 травня. УНІАН. Минулого року у Львівській області для відвідувань було відчинено 24 самостійні музеї, які включають 6  філій і 109  відділів та відокремлених підрозділів музейного показу. Серед музеїв 11 - історичні,  3 - літературні, 2 - мистецькі, 1 - художній.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

За інформацією Управління, в 2010 році музеї області відвідало 1,6  млн.  осіб,  що на 6,5%  більше,  ніж у 2009  році.  Середня відвідуваність одного музею становила майже 65,3  тис. осіб.

У музеях було проведено 20,3  тис. екскурсій для 435,7  тис. відвідувачів,  з яких 52%  учні та студенти. На одну екскурсію у середньому припала 21 особа.

У музеях зберігається 1194  тис.  експонатів основного фонду, з яких 92% належать до державної частини Музейного фонду.

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