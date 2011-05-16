Торік музеї Львівщини відвідало 1,6 млн. осіб

Львів. 16 травня. УНІАН. Минулого року у Львівській області для відвідувань було відчинено 24 самостійні музеї, які включають 6 філій і 109 відділів та відокремлених підрозділів музейного показу. Серед музеїв 11 - історичні, 3 - літературні, 2 - мистецькі, 1 - художній.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Львівській області.

За інформацією Управління, в 2010 році музеї області відвідало 1,6 млн. осіб, що на 6,5% більше, ніж у 2009 році. Середня відвідуваність одного музею становила майже 65,3 тис. осіб.

У музеях було проведено 20,3 тис. екскурсій для 435,7 тис. відвідувачів, з яких 52% учні та студенти. На одну екскурсію у середньому припала 21 особа.

У музеях зберігається 1194 тис. експонатів основного фонду, з яких 92% належать до державної частини Музейного фонду.