На Львівщині згоріла старовинна дерев'яна церква

Львів. 16 травня. УНІАН. З 15 на 16 травня у селі Залижня Сокальського району згоріла дерев’яна церква св. Миколая XVIII століття (1760 рік) – пам’ятка архітектури місцевого значення. Про це УНІАН повідомили у Релігійно-інформаційній службі України (РІСУ).

Громада Української православної церкви Київського Патріархату цього села залишилася без храму.

Причини пожежі з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, з 24 на 25 квітня в с. Переволочна Буського району згоріла дерев’яна церква Успення Пресвятої Богородиці (УГКЦ) з дзвіницею, датована XVII ст, пам’ятка архітектури національного значення.