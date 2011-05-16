Відкрито нову будівлю Генконсульства Польщі у Львові

Львів. 16 травня. УНІАН. 16 травня міністри закордонних справ України та Польщі Костянтин Грищенко та Радослав Сікорскі взяли участь у відкритті нової будівлі Генерального консульства Республіки Польща у Львові на вулиці І.Франка, 108.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, участь у заході також взяли Генеральний консул Республіки Польща Гжегож Опалінскі, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі, вітаючи присутніх, зазначив, що нова споруда Генерального консульства Польщі у Львові є для України своєрідним мостом до Європи.

«Ця будівля є доказом наших теплих почуттів до України, і Львів для нас – особливе місто», - сказав Радослав Сікорскі.

У свою чергу Костянтин Грищенко зазначив, що відкриття нової будівлі Генерального консульства Польщі у Львові є вагомою віхою в стосунках України та Польщі.

«Незабаром Польща головуватиме в Європейському Союзі. Ми готові до активної співпраці, включно зі створенням зони вільної торгівлі. Ми також вдячні Польщі за допомогу в питаннях лібералізації візового режиму», - додав К. Грищенко.