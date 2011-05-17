У Пустомитівському районі новий прокурор

Львів. 17 травня. УНІАН. Учора, 16 травня, прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк представив колективу Пустомитівського району нового прокурора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури у Львівській області, наказом Генпрокурора від 11 травня 2011 року на посаду прокурора Пустомитівського району Львівської призначено радника юстиції Романана Трубу, який до цього працював заступником начальника слідчого відділу прокуратури Львівської області.

Прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк побажав новопризначеному прокурору Пустомитівського району успіхів на новій посаді, зазначивши, що на нього покладений обов'язок утверджувати законність на території району та забезпечувати захист прав і свобод громадян та інтересів держави.

Нагадаємо, Олег Сидорчук, колишній прокурор Пустомитівського району, 1 квітня 2011 року призначений на посаду заступника прокурора Київської області.