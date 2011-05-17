У Львові відбудеться Ярмарок кар'єри для молоді

Львів. 17 травня. УНІАН. 19 травня у Львові на проспекті Свободи відбудеться Ярмарок кар'єри для молоді «Тебе шукає робота!», який організовують Львівський обласний центр зайнятості та НУ «Львівська політехніка».

Як повідомили УНІАН у обласному центрі зайнятості, під час заходу мешканцям області запропонують 1000 вакансій для працевлаштування.

Мешканці Львівщини матимуть змогу поспілкуватися з понад 80 представниками підприємств, які представлять понад 1000 варіантів працевлаштування. Це такі підприємства, як ВАТ «Іскра» і «Львівський інструментальний завод», ЗГРУ «Приватбанк», ТзОВ «Ерікполь», «Українська панчішна компанія», «Торгова група», «Львівські автобусні заводи», ЗАТ «Комплекс водних видів спорту». Ці підприємства пропонують роботу інженерів, банківських працівників, менеджерів з продажу продукції, програмістів, монтажників, швачок, слюсарів, токарів, електрогазозварників, охоронників тощо.

Потенційним працівникам пропонують заробітну плату від однієї до чотирьох тисяч гривень, а також соціальний пакет.

Захід триватиме з 11.00 до 16.00.